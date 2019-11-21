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Yurtta hava durumu

Yurdun batı kesimlerinin parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Edirne, Balıkesir'in batısı, Çanakkale, Kuzey Ege kıyıları ve Manisa çevreleri ile İzmir, Aydın ve Muğla'nın kıyı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve...

21.11.2019 08:37 | Son Güncelleme: 21.11.2019 08:42Yurtta hava durumu
Yurdun batı kesimlerinin parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Edirne, 'in batısı, Çanakkale, Kuzey kıyıları ve Manisa çevreleri ile , Aydın ve 'nın kıyı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara, İç Ege, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'da bu sabah ilk saatler ile akşam ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı iç ve batı bölgelerde mevsim normalleri üzerinde, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu, bu sabah ilk saatler ile akşam ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli 14

İstanbul: Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli 22

İzmir: Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kıyı kesimleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 22

Adana: Az bulutlu ve açık 24

Antalya: Az bulutlu ve açık 23

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 14

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 16

Erzurum: Az bulutlu ve açık 9

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 17 - İSTANBUL

Balıkesir, Muğla, İzmir, Ege, Güncel

Kaynak: İHA

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