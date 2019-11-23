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Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve batısı, Kıyı Ege, Batı Akdeniz ile Yalova, Bursa, Manisa, Uşak, Denizli ve Kütahya çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az...

23.11.2019 08:55 | Son Güncelleme: 23.11.2019 08:55Yurtta hava durumu
Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, 'nın kuzey ve batısı, Kıyı , Batı ile Yalova, , Manisa, Uşak, Denizli ve Kütahya çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Antalya'nın doğu kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, Karadeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'da yer yer pus hadisesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Kıyı Ege, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 14
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı 18
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 20
Adana: Parçalı ve az bulutlu 24
Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı 17
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 19
Samsun: Parçalı bulutlu 16
Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 17
Erzurum: Az bulutlu ve açık 6
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 16
(İHA)

Akdeniz, Marmara, Bursa, Ege, Güncel

Kaynak: İHA

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