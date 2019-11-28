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Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurtta hava durumu şöyle;Rüzgarın ise genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

28.11.2019 09:15 | Son Güncelleme: 28.11.2019 09:15Yurtta hava durumu
Yapılan son değerlendirmelere göre, yurtta hava durumu şöyle;
Rüzgarın ise genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sisli ve puslu 14
: Parçalı ve çok bulutlu 18
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı 19
Adana: Parçalı ve çok bulutlu 21
Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sisli ve puslu 17
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu 20
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 16
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 17
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yağmur ve karla karışık yağmur, yüksekleri yer yer kar yağışlı 3
Diyarbakır: Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 13
(İHA)

İstanbul, Ankara, Sabah, Güncel

Kaynak: İHA

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