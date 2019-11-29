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Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre yurtta hava durumu şöyle;Yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Nevşehir, Kayseri, Adıyaman, Diyarbakır, Muş ve Bitlis çevrelerinin yağışlı geçeceği...

29.11.2019 09:00 | Son Güncelleme: 29.11.2019 09:00Yurtta hava durumu
Yapılan son değerlendirmelere göre yurtta hava durumu şöyle;
Yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, , , Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, , Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Nevşehir, Kayseri, Adıyaman, Diyarbakır, Muş ve Bitlis çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kıyı Ege ile İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Tekirdağ, Yalova, Bursa, Balıkesir, Manisa çevreleri ve Antalya'nın doğu ilçelerinde kuvvetli olmak üzere yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, akşam saatlerinden sonra Bayburt, Erzurum, Kars, Ardahan, Muş ve Bitlis çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz'de kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat), Orta ve Doğu Karadeniz'in yüksekleri ile Bursa çevrelerinde yer yer kuvvetli fırtına (60-90 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yurt genelinde 1 ila 3 derece artacağı, batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise genellikle güney ve batı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz'de kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat), Orta ve Doğu Karadeniz'in yüksekleri ile Bursa çevrelerinde yer yer kuvvetli fırtına (60-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. 15
İstanbul: Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. 18
İzmir: Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. 20
Adana: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18
Antalya: Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. 19
Samsun: Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı 20
Trabzon: Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı 21
Erzurum: Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı 5
Diyarbakır: Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı 13
(İHA)

İç Anadolu, Karadeniz, Marmara, Ege, Güncel

Kaynak: İHA

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