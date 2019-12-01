Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurtta hava durumu şöyle: Ankara
: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar yağmur ve sağanak yağışlı 8 İstanbul
: Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 11 İzmir
: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde yağmur ve sağanak yağışlı 15
Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların; bu akşam saatlerinde kıyı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.) 20
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 15
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 12
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı (Yağışların; öğle saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor.) 5
Diyarbakır: Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 15
(İHA)