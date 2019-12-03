Haberler » Güncel » Yurtta hava durumu - Haber

Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzeybatı kesimlerinin parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Marmara'nın kuzeyi, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin, akşam saatlerinden sonra Marmara, Batı Karadeniz, İzmir, Manisa, Kütahya, Eskişehir, Samsun ve Ordu...

03.12.2019 08:45 | Son Güncelleme: 03.12.2019 08:50Yurtta hava durumu
Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzeybatı kesimlerinin parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra 'nın kuzeyi, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin, akşam saatlerinden sonra Marmara, Batı Karadeniz, , Manisa, Kütahya, Eskişehir, ve Ordu çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, akşam saatlerinden sonra Trakya, Marmara'nın güneydoğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Kütahya ve Eskişehir çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının iç kesimlerde artacağı, akşam saatlerinden itibaren rüzgarın kuzey yönlere dönmesiyle birlikte Marmara'da azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, akşam saatlerinden itibaren Marmara, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu 10

İstanbul: Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu 15

İzmir: Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı 18

Adana: Parçalı bulutlu 19

Antalya: Parçalı bulutlu 20

Samsun: Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu 16

Trabzon: Parçalı zamanla çok bulutlu 15

Erzurum: Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu eksi 1

Diyarbakır: Parçalı bulutlu 12 - İSTANBUL

Batı Karadeniz, Marmara, Samsun, İzmir, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

09:41 Ev alana ve evlenene destek başlıyor - Haber
09:40 Kamu Başdenetçisi Malkoç: "Halkın avukatı, idarecinin danışmanıyız" - Haber
09:40 Muş'ta 30 köy yolu ulaşıma kapandı - Haber
09:40 "Kireçlenme olmadan kıkırdaklarımızı koruyalım" - Haber
09:35 Muş'ta 30 köy yolu ulaşıma kapandı - Haber
09:31 Son Dakika: Erdoğan'dan "Adil Öksüz" açıklaması: Operasyonla karga tulumba alınıp gelinir mi, görürüz - Haber
09:26 Son dakika: Erdoğan veto kararının gerekçesini duyurdu: Filtre çalışmaları gerçekleştirilmedi - Haber
09:25 Acısı taze anne, yürekleri dağladı - Haber
09:24 HDP'li vekilden çağrı: Uçaklarda Kürtçe anons yapılsın - Haber
09:22 Tuğçe Kazaz, içki masasında görüntülenen Ekrem İmamoğlu'nu sert sözlerle eleştirdi - Haber
09:25 Acısı taze anne, yürekleri dağladı - Haberler
09:12 Binali Yıldırım'ın TBMM Başkanı olacağı iddia edildi - Haberler
22:18 Acil tıp teknisyeni, öldürdüğü kişiyi köpek çiftliğine gömerken yakalandı - Haberler
16:43 İrem Derici, "Bakire misin?" sorusuna Meryem Ana'nın fotoğrafını koyarak cevap verdi - Haberler
11:35 Türkiye'de ilk kez Malatya'da üretilen mor ekmeğe ilgi artıyor - Haberler
3.12.2019 09:44:29