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Yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurtta hava durumu şöyle; Yurdun büyük bölümünün yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

04.12.2019 09:10 | Son Güncelleme: 04.12.2019 09:10Yurtta hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurtta hava durumu şöyle; Yurdun büyük bölümünün yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'nun batısında yağmur ve sağanak, iç ve doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Samsun'un doğu ilçeleri, Ordu, Giresun, , Rize, Artvin kıyıları, Çanakkale, Balıkesir ve Manisa çevrelerinde kuvvetli yağmur, ve Bilecik'te kuvvetli karla karışık yağmur, Eskişehir ve Kütahya ile Ankara'nın güneybatı, Afyonkarahisar'ın kuzey ilçelerinde yer yer yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzeybatı kesimlerde 4 ila 8 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle kuzeyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı (Yağışların; güneybatı ilçelerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor) 3
İstanbul: Çok bulutlu ve yağmurlu 10
İzmir: Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı 12
Bursa: Çok bulutlu ve yağmurlu, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı (Yağışların; sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor) 9
Adana: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı 18
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı 18
Samsun: Çok bulutlu ve yağmurlu (Yağışların; doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor) 9
Trabzon: Çok bulutlu ve kuvvetli yağmurlu 11
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde kar yağışlı 1
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 11
(İHA)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Trabzon, Bursa, Güncel

Kaynak: İHA

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