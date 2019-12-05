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Yurtta hava durumu

Yurdun Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu ile İstanbul ve Kocaeli'nin kuzeyi, Sakarya, Düzce, Ordu, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Hatay çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Anadolu (Ardahan hariç) ile Kırşehir, Kayseri, Konya, Nevşehir, Aksaray, Karaman, Niğde, Bayburt...

05.12.2019 08:50 | Son Güncelleme: 05.12.2019 08:50Yurtta hava durumu
Yurdun Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu ile ve Kocaeli'nin kuzeyi, Sakarya, Düzce, Ordu, , Osmaniye, Kahramanmaraş ve Hatay çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Anadolu (Ardahan hariç) ile Kırşehir, Kayseri, Konya, Nevşehir, Aksaray, Karaman, Niğde, Bayburt ve Gümüşhane çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Güneydoğu Anadolu ile Adana'nın doğusu, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Kahramanmaraş'ın kuzey ilçeleri, Malatya ve Elazığ'ın yüksekleri ile Kayseri çevrelerinde yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don ile birlikte yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı güney, iç ve doğu kesimlerde 2 ila 6 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, genellikle kuzeyli, Güneydoğu Anadolu'da doğu ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa), Mersin'in Silifke, Gülnar, Aydıncık, Bozyazı ve Mut ilçelerinde fırtına (60-90 km/saat) şeklinde esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don ile birlikte sisli ve puslu 3
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzey kesimleri hafif yağmurlu 11
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 12
Adana: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı 18
Antalya: Parçalı bulutlu 19
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 8
Trabzon: Çok bulutlu ve yağmurlu 9
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı - 1
Diyarbakır: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu (Yağışların öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor) 6
(İHA)

Güneydoğu Anadolu, İstanbul, Adana, Güncel

Kaynak: İHA

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