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Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun geneli parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile İstanbul, Yalova, Bursa, İzmir, Manisa ve Şanlıurfa çevrelerinin yağmur ve sağanak, Şırnak ve Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı...

07.12.2019 08:44 | Son Güncelleme: 07.12.2019 08:49Yurtta hava durumu
Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun geneli parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile , Yalova, , , Manisa ve Şanlıurfa çevrelerinin yağmur ve sağanak, Şırnak ve Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzey, iç ve batı bölgelerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güneyli, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte sisli ve puslu 7

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu 11

İzmir: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı 16

Adana: Parçalı bulutlu 19

Bursa: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu 13

Antalya: Az bulutlu ve açık 18

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 13

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 12

Erzurum: Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte sisli ve puslu 1

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu 10 - İSTANBUL

Güneydoğu Anadolu, İstanbul, İzmir, Bursa, Güncel

Kaynak: İHA

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