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Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre yurtta hava durumu şöyle;Ankara: Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte sisli ve puslu 7İstanbul: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu 11İzmir: Parçalı ve az bulutlu, zamanla...

07.12.2019 09:00 | Son Güncelleme: 07.12.2019 09:00Yurtta hava durumu
Yapılan son değerlendirmelere göre yurtta hava durumu şöyle;
: Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte sisli ve puslu 7
: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu 11
: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı 16
Adana: Parçalı bulutlu 19
Bursa: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu 13
Antalya: Az bulutlu ve açık 18
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 13
Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 12
Erzurum: Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte sisli ve puslu 1
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu 10
(İHA)

İstanbul, Ankara, İzmir, Sabah, Güncel

Kaynak: İHA

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