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Yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurtta hava durumu şöyle. Marmara, Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve batısı ile Yozgat, Kayseri, Nevşehir, Kırşehir, Kırıkkale, Düzce, Bolu ve Karabük çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü...

11.12.2019 09:05 | Son Güncelleme: 11.12.2019 09:05Yurtta hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurtta hava durumu şöyle. Marmara, , Batı ve Orta , İç Anadolu'nun güney ve batısı ile Yozgat, Kayseri, Nevşehir, Kırşehir, Kırıkkale, Düzce, Bolu ve Karabük çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Muğla, Isparta ve Burdur çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Muğla ve Aydın'ın kıyı kesimleri, Isparta'nın güneyi, Burdur'un doğusu ile Antalya çevrelerinde şiddetli (51-100 kg/m2), Antalya il merkezi ve batı kıyılarında aşırı (100 kg/m2 üzeri) olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgar, genellikle doğu ve güneydoğu, Trakya'da doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege kıyıları ile Batı Akdeniz kıyılarında fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına (60-90 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu, sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte puslu ve sisli 8
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli 14
İzmir: Parçalı çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 16
Adana: Parçalı ve çok bulutlu 18
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların şiddetli, il merkezi ile batı ilçelerinde aşırı olması bekleniyor) 15
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 16
Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 15
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte puslu ve sisli -1
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 9

İç Anadolu, Akdeniz, Ege, Güncel

Kaynak: İHA

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