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Yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurtta hava durumu şöyle: İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu 15İzmir: Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı 16Adana: Çok bulutlu, sağanak ve yer...

12.12.2019 09:00 | Son Güncelleme: 12.12.2019 09:00Yurtta hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurtta hava durumu şöyle:
: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu 15
: Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı 16
Adana: Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor) 15
Antalya: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor) 15
Samsun: Parçalı zamanla çok bulutlu 16
Trabzon: Parçalı zamanla çok bulutlu 15
Erzurum: Parçalı zamanla çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte puslu ve sisli, akşam saatlerinden itibaren hafif kar yağışlı 0
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu 10
(İHA)

İstanbul, İzmir, Sabah, Güncel

Kaynak: İHA

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