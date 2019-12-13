Haberler » Güncel » Yurtta hava durumu - Haber

Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre yurtta hava durumu şöyle;Marmara'nın batısı, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Doğu Anadolu'nun güneybatısı, Güneydoğu Anadolu bölgesi ile Bilecik, Zonguldak, Bartın, Düzce, Karabük, Kastamonu, Çorum, Tokat ve Karaman çevrelerinin yağmur ve sağanak,...

13.12.2019 09:00 | Son Güncelleme: 13.12.2019 09:00Yurtta hava durumu
Yapılan son değerlendirmelere göre yurtta hava durumu şöyle;
'nın batısı, , Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Doğu Anadolu'nun güneybatısı, Güneydoğu Anadolu bölgesi ile Bilecik, Zonguldak, Bartın, Düzce, Karabük, Kastamonu, Çorum, Tokat ve Karaman çevrelerinin yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak, Sivas, Erzurum, Kars, Ağrı, Bitlis ve Hakkari'nin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Antalya çevreleri ile İzmir, Aydın, Muğla kıyıları, Çanakkale ve Adana'nın güney, Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güneyi, İç Ege ve İç Anadolu'nun batısında yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise genellikle güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Çok bulutlu, sabah ilk saatler ile akşam ve gece saatlerinde hafif yağmurlu 9
İstanbul: Çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu 14
İzmir: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde kıyı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. 15
Adana: Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; güney ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. 16
Antalya: Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor. 17
Samsun: Çok bulutlu 16
Trabzon: Çok bulutlu 15
Erzurum: Çok bulutlu, sabah ilk saatlerde hafif kar yağışlı 2
Diyarbakır: Çok bulutlu ve yağmurlu 10
(İHA)

İç Anadolu, Marmara, Ege, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

10:08 Tügiad Genel Başkanı Merkez Bankası Faiz indirimi değerlendirdi! - Haber
10:08 Aksaray'da trafik kazası: 8 yaralı - Haber
10:08 Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin adliye ve ceza infaz kurumlarındaki yapılanmasına... - Haber
10:08 AK Parti'den İletişim Fakültesi açıklaması - Haber
10:04 Esnaf kendini ihbar etti, Bağlar Belediyesi tarihi geçmiş gıdaları imha etti - Haber
09:08 İçişleri Bakanlığı, terörden arananlar listesini güncelledi: Muhammed Dahlan 10 milyon TL ile kırmızı listede - Haber
09:05 Çıkan yangında kardeşini son anda kurtardı - Haber
00:46 Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'nin "soykırım" kararına sert tepki: Tarihin utanç verici örneklerinden - Haber
19:18 Savunma Sanayi İcra Komitesi Toplantısı sonrası açıklama: Projeler karara bağlandı - Haber
19:15 Çorum'daki zehirlenme olayında "ihmal" iddialarına ilişkin çifte soruşturma başlatıldı - Haber
13.12.2019 10:11:18