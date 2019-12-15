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Yurtta hava durumu

Yurdun Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu ile Kırklareli, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Antalya, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Elazığ, Erzurum, Muş, Şırnak ve Bitlis çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

15.12.2019 09:45 | Son Güncelleme: 15.12.2019 09:45Yurtta hava durumu
Yurdun Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu ile Kırklareli, , Kocaeli, Sakarya, , Erzincan, Tunceli, Bingöl, Elazığ, , Muş, Şırnak ve Bitlis çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Erzurum çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre yurtta hava durumu şöyle:
Ankara: Parçalı bulutlu, kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu 11
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı 15
İzmir: Parçalı bulutlu 19
Adana: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı 18
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı 18
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı 21
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı 19
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı 3
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yağmur ve sağanak yağışlı 13
(İHA)

Doğu Akdeniz, İstanbul, Erzurum, Antalya, Güncel

Kaynak: İHA

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