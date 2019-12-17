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Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinde yağış beklenmiyor.

17.12.2019 08:55 | Son Güncelleme: 17.12.2019 08:55Yurtta hava durumu
Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. ile iç ve doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzey ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güneyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu, yer yer puslu ve sisli 11
İstanbul: Az bulutlu, yer yer puslu ve sisli 15
İzmir: Az bulutlu ve açık 18
Adana: Az bulutlu ve açık 18
Antalya: Az bulutlu ve açık 19
Samsun: Parçalı ve az bulutlu, yer yer puslu ve sisli 17
Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 15
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu, yer yer puslu ve sisli 2
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 14
(İHA)

Marmara, Güncel

Kaynak: İHA

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