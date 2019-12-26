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Yurtta hava durumu

Marmara'nın doğusu, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Isparta ve Antalya çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

26.12.2019 08:36 | Son Güncelleme: 26.12.2019 08:41 Yurtta hava durumu
Marmara'nın doğusu, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Doğu , İç Anadolu, , Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Isparta ve Antalya çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Karadeniz'in iç kesimleri, İç ve Doğu Anadolu ile Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta ve Kahramanmaraş çevreleri ile Akdeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Doğu Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Kahramanmaraş, Zonguldak, Bartın ve Düzce çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı ülke genelinde 2 ila 4 derece azalacak. Rüzgar genellikle kuzeyli, doğu kesimlerde doğu ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu, akşam saatlerinde hafif olmak üzere karla karışık yağmurlu 6

İstanbul: Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı 11

İzmir: Çok bulutlu 12

Adana: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı 12

Antalya: Çok bulutlu, ilk saatlerde sağanak yağışlı 16

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 12

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı 17

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı 3

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı (Yağışların kuvvetli olması bekleniyor) 8 - İSTANBUL

Güneydoğu Anadolu, Karadeniz, Akdeniz, Güncel

Kaynak: İHA

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