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Yurtta hava durumu

Marmara'nın doğusu, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Isparta ve Antalya çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

26.12.2019 08:55 | Son Güncelleme: 26.12.2019 08:55 Yurtta hava durumu
Marmara'nın doğusu, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Doğu , İç Anadolu, , Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile ve Antalya çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Karadeniz'in iç kesimleri, İç ve Doğu Anadolu ile Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta ve Kahramanmaraş çevreleri ile Akdeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Doğu Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Kahramanmaraş, Zonguldak, Bartın ve Düzce çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu, akşam saatlerinde hafif olmak üzere karla karışık yağmurlu 6
İstanbul: Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı 11
İzmir: Çok bulutlu 12
Adana: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı 12
Antalya: Çok bulutlu, ilk saatlerde sağanak yağışlı 16
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 12
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı 17
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı 3
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı (Yağışların kuvvetli olması bekleniyor) 8
(İHA)

Güneydoğu Anadolu, Karadeniz, Isparta, Akdeniz, Güncel

Kaynak: İHA

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