Haberler » Güncel » Yurtta hava durumu - Haber

Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Isparta, Burdur ve Bayburt çevreleri ile Çanakkale, Kırklareli ve Tekirdağ'ın...

28.12.2019 08:58 | Son Güncelleme: 28.12.2019 09:03 Yurtta hava durumu
Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, 'nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Isparta, Burdur ve Bayburt çevreleri ile Çanakkale, Kırklareli ve 'ın doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak, mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın, genellikle kuzeyli, doğu kesimlerde doğu ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Çok bulutlu ve hafif kar yağışlı 3

İstanbul: Çok bulutlu ve yağmurlu, öğle saatlerinden sonra yüksek kesimleri zaman zaman karla karışık yağmur ve kar yağışlı 6

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 11

Adana: Parçalı ve çok bulutlu 12

Antalya: Çok bulutlu, doğu ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 15

Samsun: Çok bulutlu ve yağmurlu 9

Trabzon: Çok bulutlu 12

Erzurum: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kar yağışlı 0

Diyarbakır: Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı 9 - İSTANBUL

Doğu Akdeniz, Tekirdağ, Marmara, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

10:11   Öğrenciler, yaşlı ve engelli hastalara refakat ediyor - Haber
10:11   Otobüs şoförüne cep telefonu dayağı - Haber
10:10   İran'dan Adana'ya midesindeki 775 gram eroinle gelmiş - Haber
10:09   Adana'da 47 litre sahte içki ele geçirildi - Haber
10:04   Mamak'tan Milli Şair'e vefa - Haber
10:03   Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ne konuştu: Sigara haramdır - Haber
08:47   Kar İstanbul'a bugün düşüyor! Meteoroloji saat verdi - Haber
23:50   Yakalanan PKK'lı terörirst, AK Partili ismin katili çıktı! - Haber
23:47   Açığa alınan bekçi dehşet saçtı! Önce meslektaşını, ardından kendini vurdu - Haber
23:30   Kars'ta beklenen kar yağdı, vatandaşlar halay çekti - Haber
28.12.2019 10:12:11