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Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Isparta, Burdur ve Bayburt çevreleri ile Çanakkale, Kırklareli ve Tekirdağ'ın...

28.12.2019 09:05 | Son Güncelleme: 28.12.2019 09:05 Yurtta hava durumu
Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, 'nın doğusu, Orta ve Doğu , İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Isparta, Burdur ve Bayburt çevreleri ile Çanakkale, Kırklareli ve 'ın doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre en yüksek sıcaklıkları şöyle:
Ankara: Çok bulutlu ve hafif kar yağışlı 3
İstanbul: Çok bulutlu ve yağmurlu, öğle saatlerinden sonra yüksek kesimleri zaman zaman karla karışık yağmur ve kar yağışlı 6
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 11
Adana: Parçalı ve çok bulutlu 12
Antalya: Çok bulutlu, doğu ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 15
Samsun: Çok bulutlu ve yağmurlu 9
Trabzon: Çok bulutlu 12
Erzurum: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kar yağışlı 0
Diyarbakır: Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı 9
(İHA)

Güneydoğu Anadolu, Tekirdağ, Marmara, Akdeniz, Güncel

Kaynak: İHA

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