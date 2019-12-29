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Yurtta hava durumu

Marmara'nın doğusu, Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu, Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale, Ağrı, Muş, Bitlis, Şırnak ve Bingöl çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

29.12.2019 09:21 | Son Güncelleme: 29.12.2019 09:25 Yurtta hava durumu
'nın doğusu, Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu, Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale, Ağrı, Muş, Bitlis, Şırnak ve Bingöl çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Gece saatlerinden sonra Konya ve Karaman'ın güneyinde yoğun kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzeyli, doğu kesimlerde doğu ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Çok bulutlu ve hafif kar yağışlı 5

İstanbul: Çok bulutlu ve yağmurlu, yüksek kesimleri zaman zaman karla karışık yağmur ve kar yağışlı 8

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 11

Adana: Çok bulutlu, sağanak yağışlı 12

Antalya: Çok bulutlu, sağanak yağışlı 14

Samsun: Çok bulutlu ve yağmurlu 11

Trabzon: Çok bulutlu, hafif yağmurlu 13

Erzurum: Çok bulutlu, hafif kar yağışlı 1

Diyarbakır: Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı 7 - İSTANBUL

Güneydoğu Anadolu, Ege Akdeniz, Marmara, Güncel

Kaynak: İHA

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