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Yurtta hava durumu

apılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Artvin'in iç kesimleri hariç Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ve Güneydoğu Anadolu ile Erzurum, Muş, Bitlis, Hakkari ve Şırnak çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

30.12.2019 08:50 | Son Güncelleme: 30.12.2019 08:50 Yurtta hava durumu
apılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, , Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Artvin'in iç kesimleri hariç Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ve Güneydoğu Anadolu ile , Muş, Bitlis, Hakkari ve Şırnak çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yurdun kıyı kesimleri ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların; Antalya il geneli ile Osmaniye, Kahramanmaraş ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli (21-50 Kg/m2) sağanak, Antalya il merkezi ile Adana ve Mersin çevrelerinde çok kuvvetli yer yer şiddetli (51-100 Kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak, Konya ve Karaman çevreleri, Niğde'nin ve Kayseri'nin güneyi ile Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin 1000 metre üzeri rakımlı yerlerinde yoğun kar (20 cm. üzeri)şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına (70-100 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak, mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın, genellikle kuzeyli, doğu kesimlerde doğu ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara Bölgesi ile Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına (70-100 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı 4
İstanbul: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu 10
İzmir: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 9
Adana: Çok bulutlu, sağanak yağışlı (Yağışların kuvvetli yer yer çok kuvvetli ve şiddetli, 1000 metre üzeri rakımlı yerlerde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.) 11
Antalya: Çok bulutlu, sağanak yağışlı (Yağışların gece saatlerinden itibaren kuvvetli, il merkezinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli, doğusunun 1000 metre üzeri rakımlı yerlerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.) 14
Samsun: Çok bulutlu aralıklı yağmurlu 11
Trabzon: Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif yağmurlu 13
Erzurum: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı 2
Diyarbakır: Çok bulutlu aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 11
(İHA)

Güneydoğu Anadolu, Erzurum, Marmara, Güncel

Kaynak: İHA

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