Haberler » Güncel » Yurtta hava durumu - Haber

Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göreyurtta hava durumu şöyle : Yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kuzey Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneyi ve Güneydoğu Anadolu ile Muğla, Tunceli ve Bingöl çevrelerinin yağışlı...

31.12.2019 08:55 | Son Güncelleme: 31.12.2019 08:55 Yurtta hava durumu
Yapılan son değerlendirmelere göreyurtta hava durumu şöyle : Yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kuzey Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneyi ve Güneydoğu Anadolu ile Muğla, Tunceli ve Bingöl çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, doğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara Bölgesi ile Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu 6
İstanbul: Çok bulutlu ve yağmurlu 8
İzmir: Çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı 13
Adana: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı 13
Antalya: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı 17
Samsun: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 12
Trabzon: Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu 13
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 2
Diyarbakır: Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmurlu 11

Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

10:42   Eskişehir'de uyuşturucu ticareti şüphelileri adliyede - Haber
10:42   Geçen yıl beyaza bürünen bazı yerler şimdi çok farklı - Haber
10:40   İdrar kaçırmayı önlemek mümkün - Haber
10:37   Vali Demirtaş: "Hayat normale dönene kadar çalışacağız" - Haber
10:36   GKV'li öğrenciler mektup geleneğini yaşatmak istiyor - Haber
09:51   Yılbaşı öncesi Taksim Meydanı'nda son hazırlıklar yapıldı - Haber
08:50   Yanan otomobilden canlarını son anda kurtardılar - Haber
08:16   Dördüncü kez yapılan çift kol nakli operasyonu başarılı oldu - Haber
00:02   Kar kalınlığı iş makinesinin boyunu aştı! 5 metreyi bulan kar kalınlığının içerisinde yol açma mücadelesi - Haber
23:50   Fuhuş yapıldığı iddialarıyla gündeme gelen eski hastane binasında sancı sürüyor - Haber
31.12.2019 10:46:31