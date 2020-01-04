Haberler » Güncel » Yurtta hava durumu - Haber

Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurtta Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Akdeniz'in doğusu, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Zonguldak, Bartın, Sinop, Tokat, Giresun, Trabzon, Rize, Gümüşhane, Bayburt, Sivas, Kayseri, Nevşehir, Niğde, Erzurum ve Ağrı çevrelerinin...

04.01.2020 08:58 | Son Güncelleme: 04.01.2020 09:03 Yurtta hava durumu
Yapılan son değerlendirmelere göre, yurtta Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Akdeniz'in doğusu, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Zonguldak, Bartın, Sinop, Tokat, Giresun, , Rize, Gümüşhane, Bayburt, Sivas, Kayseri, Nevşehir, Niğde, ve Ağrı çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, güneydoğu kesimlerde doğu ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 4

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 9

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 14

Adana: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı 13

Antalya: Parçalı bulutlu 17

Samsun: Parçalı çok bulutlu ve hafif yağmurlu 9

Trabzon: Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu 10

Erzurum: Çok bulutlu ve kar yağışlı eksi (-) 1

Diyarbakır: Çok bulutlu ve yağmurlu 6 - İSTANBUL

Güneydoğu Anadolu, Erzurum, Trabzon, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

09:45   Hayvanseverler, üşüyen sokak hayvanları için eski battaniye istiyor - Haber
09:44   Denizlili genç, e-ticarete yeni boyut kazandıracak - Haber
09:44   İzmir Adliyesi asansörlerinde Fethi Sekin sürprizi - Haber
09:44   Kırklareli'nde asayiş - Haber
09:40   Gün batımında kuşların dansı mest etti - Haber
23:52   Canlı yayında, İsmail Saymaz ile Selman Öğüt arasında çıkan 'ezan' tartışması sonrası reklama gidildi - Haber
21:40   Eski Nissan CEO'su Ghosn'un Lübnan'a kaçması olayıyla ilgili 5 kişi tutuklandı - Haber
20:48   ABD, Orta Doğu'ya 3 bin 500 asker daha gönderdi - Haber
20:42   Son dakika: Dışişleri'nden Irak'a seyahat uyarısı yapıldı - Haber
19:13   Dolmabahçe'de 3 saat süren güvenlik zirvesi yapıldı - Haber
4.01.2020 09:46:41