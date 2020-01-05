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Yurtta hava durumu

Yurt genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Eskişehir, Konya, Karaman, Sivas, Giresun ve Şanlıurfa çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

05.01.2020 09:25 | Son Güncelleme: 05.01.2020 09:30 Yurtta hava durumu
Yurt genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, , , Batı , Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Eskişehir, Konya, Karaman, Sivas, Giresun ve Şanlıurfa çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Akşam saatlerinden itibaren Muğla'nın kıyı kesimlerinde, gece saatlerinden sonra Antalya çevrelerinde kuvvetli olması beklenen yağışların kıyı kesimleri ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, kuzeybatı kesimlerde kuzey yönlerden, diğer yerlerde güney ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, gece saatlerinden itibaren Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 5

İstanbul: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu 9

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı 13

Adana: Parçalı ve çok bulutlu 14

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı (Yağışların gece saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor) 17

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 13

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 11

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu -1

Diyarbakır: Çok bulutlu ve yağmurlu 6 - İSTANBUL

Güneydoğu Anadolu, Marmara, Akdeniz, Ege, Güncel

Kaynak: İHA

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