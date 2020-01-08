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Yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

08.01.2020 08:47 | Son Güncelleme: 08.01.2020 08:52 Yurtta hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; 'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar, güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvete; Marmara ile Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Çok bulutlu ve hafif karla karışık yağmurlu 5

İstanbul: Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı 7

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 9

Adana: Çok bulutlu ve akşam saatlerine kadar sağanak yağışlı 12

Antalya: Genellikle parçalı, sabah ilk saatlerde çok bulutlu 17

Samsun: Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı 10

Trabzon: Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı 12

Erzurum: Çok bulutlu, aralıklı hafif kar yağışlı 0

Diyarbakır: Çok bulutlu ve yağmurlu 6 - İSTANBUL

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Güneydoğu Anadolu, Marmara, Güncel

Kaynak: İHA

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