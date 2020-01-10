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Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Şırnak çevrelerinin yağmurlu, Artvin'in iç kesimleri ile Ardahan ve Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

10.01.2020 08:41 | Son Güncelleme: 10.01.2020 08:46Yurtta hava durumu
Yapılan son değerlendirmelere göre, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile çevrelerinin yağmurlu, 'in iç kesimleri ile ve Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvete esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 3

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 9

İzmir: Az bulutlu ve açık 13

Adana: Parçalı ve az bulutlu 16

Antalya: Az bulutlu ve açık 17

Samsun: Çok bulutlu, hafif yağmurlu 10

Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 9

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu -4

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 8 - İSTANBUL

Doğu Karadeniz, Ardahan, Şırnak, Artvin, Güncel

Kaynak: İHA

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