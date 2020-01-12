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Yurtta hava durumu

Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Karabük, Kastamonu ve Tokat çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

12.01.2020 10:00 | Son Güncelleme: 12.01.2020 10:00Yurtta hava durumu
Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, , Batı ve Orta kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Karabük, Kastamonu ve Tokat çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayıyla birlikte, yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN ALINAN TAHMİNLERE GÖRE GÜNÜN EN YÜKSEK SICAKLIKLARI İSE ŞÖYLE:
Ankara: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu ve sisli 5
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar yağmurlu 9
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu 14
Adana: Az bulutlu 15
Antalya: Az bulutlu 17
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 10
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 11
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kar yağışlı -1
Diyarbakır: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu 10
(İHA)

Doğu Karadeniz, Karadeniz, Marmara, Güncel

Kaynak: İHA

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