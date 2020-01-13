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Yurtta hava durumu

Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu, Şırnak, Van ve Hakkari çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

13.01.2020 09:00 | Son Güncelleme: 13.01.2020 09:00Yurtta hava durumu
Doğu Karadeniz kıyıları ile , , ve Hakkari çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerine kadar Van çevrelerinde kuvvetli kar yağışı şeklinde olmak üzere, kıyı kesimlerde yağmur, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte, yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli 5
İstanbul: Parçalı bulutlu 9
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 13
Adana: Az bulutlu 16
Antalya: Az bulutlu 19
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 8
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmurlu 8
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu -3
Diyarbakır: Parçalı bulutlu 8
(İHA)

Doğu Karadeniz, Şırnak, Ordu, Van, Güncel

Kaynak: İHA

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