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Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurtta Batı Akdeniz ile Güney Ege kıyılarının parçalı ve çok bulutlu, Antalya çevreleri ile Muğla'nın güney kesimlerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin ve az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

14.01.2020 09:00 | Son Güncelleme: 14.01.2020 09:00Yurtta hava durumu
Yapılan son değerlendirmelere göre, yurtta Batı ile Güney Ege kıyılarının parçalı ve çok bulutlu, çevreleri ile 'nın güney kesimlerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin ve az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte, yer yer pus ve sis bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güney yönlerden, Marmara ile Güneydoğu kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvete eseceği tahmin ediliyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 7
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 10
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 13
Adana: Az bulutlu 17
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 17
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 12
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 11
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 0
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 11
(İHA)

Güney Ege, Antalya, Akdeniz, Muğla, Güncel

Kaynak: İHA

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