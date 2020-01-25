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Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinde yağış beklenmiyor.

25.01.2020 09:15 | Son Güncelleme: 25.01.2020 09:15Yurtta hava durumu
Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinde yağış beklenmiyor. ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi beklenmektedir.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıklarının yurt genelinde 3 ila 6 derece artacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 6
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 11
İzmir: Az bulutlu gece saatlerinden sonra çok bulutlu 14
Adana: Parçalı ve az bulutlu 14
Antalya: Az bulutlu 16
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 14
Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 9
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu eksi (-) 4
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 9
(İHA)

Sabah, Güncel

Kaynak: İHA

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