Yurtta hava durumu

Yurt genelinin parçalı ve az bulutlu, zamanla Marmara'nın batısı ve Kıyı Egenin çok bulutlu, gece saatlerinde Çanakkale, Balıkesir'in batı kıyıları, Edirne'nin güney çevreleri ve Kuzey Ege kıyılarının yer yer hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN ALINAN TAHMİNLERE GÖRE GÜNÜN EN YÜKSEK SICAKLIKLARI İSE ŞÖYLE:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sisli 8

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 13

İzmir: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu 14

Adana: Parçalı ve az bulutlu 16

Antalya: Az bulutlu 17

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 14

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 12

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sisli -4

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sisli 12

(İHA)

Kaynak: İHA