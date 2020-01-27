Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara
, Ege
, Batı Akdeniz
kıyıları ile Eskişehir
, Bolu ve Düzce çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinde Balıkesir'in batı kıyıları (Edremit, Ayvalık, Burhaniye, Havran, Gömeç) ile Çanakkale'nin Yenice ilçesinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN ALINAN TAHMİNLERE GÖRE GÜNÜN EN YÜKSEK SICAKLIKLARI İSE ŞÖYLE
Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 6
İstanbul: Parçalı çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı 13
İzmir: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı 15
Adana: Parçalı bulutlu 16
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyı kesimleri sağanak yağışlı 17
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 14
Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 12
Erzurum: Az bulutlu -2
Diyarbakır: Az bulutlu 11
(İHA)