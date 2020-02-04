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Yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Manisa, Denizli, Uşak, Ankara, Çankırı, Edirne, Kırklareli, Çanakkale'nin güneyi ve Balıkesir'in...

04.02.2020 08:45 | Son Güncelleme: 04.02.2020 08:50Yurtta hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Manisa, Denizli, Uşak, , Çankırı, Edirne, Kırklareli, Çanakkale'nin güneyi ve 'in batısı ile sabah saatlerinde İstanbul, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Kayseri, Yozgat ve Sivas çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Trabzon'un doğusu, Rize ve Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgarın; Marmara ile Kuzey Ege'de güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. İç ve batı bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege'de kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı hafif yağmurlu 11

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif yağmurlu 15

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı hafif sağanak yağışlı 18

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı hafif yağmurlu 15

Antalya: Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı 18

Samsun: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 14

Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı (Yağışların doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor) 12

Erzurum: Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı 0

Diyarbakır: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu 6 - İSTANBUL

İç Anadolu, Balıkesir, Ankara, Güncel

Kaynak: İHA

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