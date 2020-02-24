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Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Hatay çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

24.02.2020 08:30 | Son Güncelleme: 24.02.2020 08:30Yurtta hava durumu
Yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, , İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile , , ve Hatay çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimler ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Hatay çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı, iç kesimlerde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik yamaçları ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzey ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın, genellikle güneyli, Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu 11

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde hafif yağmurlu 13

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 16

Adana: Parçalı ve yer yer çok bulutlu 20

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 17

Samsun: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu 18

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu 15

Erzurum: Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı, sabah saatlerinde sisli ve puslu 6

Diyarbakır: Parçalı bulutlu 15 - İSTANBUL

Karadeniz, İstanbul, Sakarya, Kocaeli, Güncel

Kaynak: İHA

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