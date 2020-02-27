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Yurtta hava durumu

Yurdun batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz ile Mersin, Adana ve Çorum çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Güney Ege kıyıları ile Batı Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin...

27.02.2020 08:55 | Son Güncelleme: 27.02.2020 08:55Yurtta hava durumu
Yurdun batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, , , Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz ile Mersin, ve Çorum çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Güney Ege kıyıları ile Batı Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik yamaçları ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunuyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinde kuzey ilçeleri, gece saatlerinde il geneli yağmur ve sağanak yağışlı 13
İstanbul: Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı 18
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19
Adana: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı 19
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 17
Samsun: Parçalı zamanla çok bulutlu 21
Trabzon: Parçalı bulutlu 19
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 7
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 16
(İHA)

İç Anadolu, Marmara, Adana, Ege, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

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