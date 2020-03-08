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Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın batısı ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunun parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra Edirne çevrelerinin hafif sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

08.03.2020 10:19
Yurtta hava durumu
Yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara 'nın batısı ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunun parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra Edirne çevrelerinin hafif sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın, genellikle güney yönlerden, güneydoğu kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 21

İstanbul: Parçalı bulutlu 21

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 23

Adana: Parçalı ve az bulutlu 22

Antalya: Az bulutlu 20

Samsun: Parçalı ve az bulutlu sabah saatlerinde sisli 23

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu sabah saatlerinde sisli 17

Erzurum: Az bulutlu ve açık 10

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 22 - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Yurtta hava durumu
Etiketler : Marmara, Edirne, Güncel
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