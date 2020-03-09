Yurtta hava durumu
Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ile Düzce ve Bolu çevrelerinin yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ile Akdeniz'in kıyı kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
09.03.2020 08:55 | Son Güncelleme: 09.03.2020 08:55
Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara , Ege , Batı Akdeniz , İç Anadolu'nun batısı ile Düzce ve Bolu çevrelerinin yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ile Akdeniz'in kıyı kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Adana ve Hatay çevrelerinde pus ve sis hadisesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın, genellikle güneyli yönlerden, Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinden itibaren İç Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Muğla çevrelerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
BAZI İLLERDE BEKLENEN HAVA DURUMUYLA GÜNÜN EN YÜKSEK SICAKLIKLARI İSE ŞÖYLE:
Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı 22
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı 18
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20
Adana: Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli 26
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20
Samsun: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, sabah saatlerinde kıyı kesimleri pus ve sisli 17
Trabzon: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, sabah saatlerinde kıyı kesimleri pus ve sisli 16
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 12
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 23
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın, genellikle güneyli yönlerden, Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinden itibaren İç Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Muğla çevrelerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
BAZI İLLERDE BEKLENEN HAVA DURUMUYLA GÜNÜN EN YÜKSEK SICAKLIKLARI İSE ŞÖYLE:
Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı 22
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı 18
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20
Adana: Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli 26
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20
Samsun: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, sabah saatlerinde kıyı kesimleri pus ve sisli 17
Trabzon: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, sabah saatlerinde kıyı kesimleri pus ve sisli 16
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 12
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 23
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Yurtta hava durumu
Etiketler : İç Anadolu, Marmara, Akdeniz, Ege, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Beşiktaş'ta dönerci, Arapça küfür ettiğini söylediği gence döner bıçağıyla saldırdı
Güncel
Sevda Demirel, eski sevgilisi Doruk Doğrusöz ile cinsel hayatını anlattı
Güncel
Yeni parti henüz kurulmadan Gül ve Babacan'ın yolları ayrıldı: Kandırıldık
Güncel
Prof. Dr. Naci Görür, Yalova açıklarında meydana gelen depremi yorumladı: Adalar fayı çatırdıyor demektir
Güncel
Özcan Deniz'den tepki çeken Kadınlar Günü paylaşımı
Güncel
Meteoroloji, 4 il için sağanak yağış uyarısında bulundu
Güncel
Müteahhit ile apartman sakinleri arasında 'rögar kokusu' nedeniyle çıkan kavga kanlı bitti: 2 ölü, 1 yaralı