Yurtta hava durumu
Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
17.03.2020 08:44 | Son Güncelleme: 17.03.2020 08:44
Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz , Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Orta ve Doğu Akdeniz kıyıları, Karadeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Güneydoğu Anadolu'nu doğusu, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay'ın kıyı kesimleri, Tunceli, Bingöl, Muş, Şırnak, Bitlis, Şanlıurfa ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Güney Ege, Akdeniz ve İç Anadolu'da kuzey yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının güney kesimlerde hissedilir derecede (4 ila 8 derece) azalacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden, güneydoğu kesimlerde güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege, Akdeniz ve İç Anadolu'da kuvvetli ve fırtına şeklinde, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 4
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 11
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 14
Adana: Parçalı ve çok bulutlu 13
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu 13
Samsun: Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 6
Trabzon: Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 6
Erzurum: Parçalı çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı 6
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 15 - İSTANBUL
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının güney kesimlerde hissedilir derecede (4 ila 8 derece) azalacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden, güneydoğu kesimlerde güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege, Akdeniz ve İç Anadolu'da kuvvetli ve fırtına şeklinde, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 4
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 11
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 14
Adana: Parçalı ve çok bulutlu 13
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu 13
Samsun: Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 6
Trabzon: Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 6
Erzurum: Parçalı çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı 6
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 15 - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Etiketler : Güneydoğu Anadolu, Doğu Akdeniz, Karadeniz, Güncel
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