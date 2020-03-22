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Yurtta hava durumu

Yurdun akşam saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevreleri ile gece saatlerinden itibaren İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Uşak ve Kütahya çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

22.03.2020 09:50 | Son Güncelleme: 22.03.2020 09:50
Yurtta hava durumu
Yurdun akşam saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevreleri ile gece saatlerinden itibaren İstanbul , Tekirdağ , Kocaeli, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Uşak ve Kütahya çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı yurt genelinde 1 ila 3 derece artacak. Rüzgar, genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu 16
İstanbul: Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren hafif sağanak yağışlı 16
İzmir: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu 20
Adana: Az bulutlu ve açık 21
Antalya: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu 18
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 15
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 13
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 8
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 16
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler : Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Edirne, Güncel

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