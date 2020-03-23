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Yurtta hava durumu

Yurdun batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Ankara, Burdur, Eskişehir ve Düzce çevreleri, Isparta'nın kuzeyi ve Antalya'nın batısının iç kesimleri ile yarın (Salı) sabah saatlerinde Marmara, Kuzey ve Kıyı Ege, Bolu, Zonguldak, Bartın, Düzce, Malatya, Gaziantep, Adıyaman ve...

23.03.2020 09:00 | Son Güncelleme: 23.03.2020 09:00
Yurtta hava durumu
Yurdun batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Ankara , Burdur, Eskişehir ve Düzce çevreleri, Isparta 'nın kuzeyi ve Antalya 'nın batısının iç kesimleri ile yarın (Salı) sabah saatlerinde Marmara, Kuzey ve Kıyı Ege, Bolu, Zonguldak, Bartın, Düzce, Malatya, Gaziantep, Adıyaman ve Kilis çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, batı bölgelerinde genellikle kuzey ve batı yönlerden, doğu bölgelerinde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı 16
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 12
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu bu sabah saatlerinden itibaren hafif sağanak yağışlı 18
Adana: Parçalı zamanla çok bulutlu 19
Antalya: Parçalı ve az bulutlu, batısının iç kesimleri öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı 18
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 13
Trabzon: Parçalı bulutlu 14
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 12
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 20
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler : Isparta, Antalya, Ankara, Sabah, Güncel

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