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Yurtta hava durumu

Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Güney Ege kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Manisa, Ordu ve Şanlıurfa çevreleri ile Antalya'nın batı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

26.03.2020 09:05 | Son Güncelleme: 26.03.2020 09:05
Yurtta hava durumu
Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Güney Ege kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Manisa, Ordu ve Şanlıurfa çevreleri ile Antalya 'nın batı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı bulutlu 18
İstanbul: Parçalı, yer yer çok bulutlu 12
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde sağanak yağışlı 19
Adana: Parçalı, yer yer çok bulutlu 24
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı kesimleri sağanak yağışlı 20
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 12
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde ve akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı 11
Erzurum: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 8
Diyarbakır: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 16
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Güneydoğu Anadolu, Doğu Karadeniz, Güney Ege, Antalya, Güncel

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