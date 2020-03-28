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Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları dışında ülke genelinin yağmur ve sağanak, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'nun yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

28.03.2020 08:53 | Son Güncelleme: 28.03.2020 08:53
Yurtta hava durumu
Yapılan son değerlendirmelere göre, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları dışında ülke genelinin yağmur ve sağanak, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'nun yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu'nun güney kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı 14

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı, sabah saatlerinde kuzey kesimleri yer yer sisli ve puslu 10

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı 14

Adana: Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 18

Antalya: Çok bulutlu, sağanak yağışlı 19

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer sisli ve puslu 12

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu 13

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, hafif yağmur ve sağanak yağışlı 9

Diyarbakır: Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 15 - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Güneydoğu Anadolu, Doğu Karadeniz, Doğu Akdeniz, Karadeniz, Güncel

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