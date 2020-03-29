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Yurtta hava durumu

Yurt genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

29.03.2020 11:00 | Son Güncelleme: 29.03.2020 11:00
Yurtta hava durumu
Yurt genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olacağı tahmin edilen yağışların Güneydoğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda, İstanbul , Kocaeli, Yalova, Hatay ve Osmaniye 'de kuvvetli olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyredecek. Rüzgar, genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz'de kuvvetli, Hatay, Osmaniye (Merkez), Kilis ve Gaziantep'te fırtına ve zaman zaman kuvvetli fırtına (60-90 Km/saat) şeklinde esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde hafif yağmurlu 9
İstanbul: Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği (Yağışların il genelinde kuvvetli olması bekleniyor) 12
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinden ve öğleden sonra sağanak yağışlı 15
Adana: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 21
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak yağışlı 17
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı 11
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 11
Erzurum: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 5
Diyarbakır: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor) 13
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Doğu Akdeniz, İstanbul, Osmaniye, Hatay, Güncel

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