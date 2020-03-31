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Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Batı Karadeniz'in batısı, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Sakarya, Bursa, Bilecik, Kastamonu, Amasya, Çorum, Ordu, Artvin, Eskişehir, Çankırı,...

31.03.2020 08:44 | Son Güncelleme: 31.03.2020 08:44
Yurtta hava durumu
Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Batı Karadeniz'in batısı, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Sakarya, Bursa, Bilecik, Kastamonu, Amasya, Çorum, Ordu, Artvin, Eskişehir, Çankırı, Sivas, Hakkari, Şırnak, Bitlis ve Muş çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güney ve doğu, yurdun kuzeybatı kesimlerinde kuzey ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ve Doğu Akdeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 15

İstanbul: Parçalı ve yer yer çok bulutlu 14

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 20

Adana: Parçalı çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 23

Antalya: Parçalı çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 21

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 16

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 13

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu 9

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı 15 - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Güneydoğu Anadolu, Batı Karadeniz, Ege Akdeniz, İç Anadolu, Güncel
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