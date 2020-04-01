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Yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurtta hava durumu şöyle. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, tüm yurdun sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

01.04.2020 09:05 | Son Güncelleme: 01.04.2020 09:05
Yurtta hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurtta hava durumu şöyle. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, tüm yurdun sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Marmara 'nın batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzey ve doğu kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle kuzey ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısında yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı hafif sağanak yağışlı 14
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı 10
İzmir: Parçalı çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 17
Adana: Parçalı çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 21
Antalya: Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 20
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 11
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 12
Erzurum: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 4
Diyarbakır: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor) 13
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Güneydoğu Anadolu, Marmara, Güncel
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