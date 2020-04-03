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Yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Ankara, Konya, Kırıkkale ve Çankırı çevreleri ile akşam saatlerinden sonra Kıyı Ege, Çanakkale, Balıkesir, Manisa, Denizli ve...

03.04.2020 09:10 | Son Güncelleme: 03.04.2020 09:10
Yurtta hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, İstanbul , Kocaeli, Sakarya, Ankara , Konya, Kırıkkale ve Çankırı çevreleri ile akşam saatlerinden sonra Kıyı Ege, Çanakkale, Balıkesir, Manisa, Denizli ve Antalya'nın batı ilçelerinin yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yükseklerinin yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay, Adana'nın kuzey ve doğusu ile Bingöl, Bitlis, Siirt ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının iç kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle güney ve batı, kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz'de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı 10

İstanbul: Çok bulutlu ve bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı 10

İzmir: Çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı 16

Adana: Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; iç ve yüksek kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. 16

Antalya: Çok bulutlu, gece saatlerinden sonra batı ilçeleri sağanak yağışlı 19

Samsun: Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı 11

Trabzon: Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı 12

Erzurum: Parçalı çok bulutlu, karla karışık yağmur ve yüksekleri yer yer kar yağışlı 7

Diyarbakır: Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı 14 - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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