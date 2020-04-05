Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Yurtta hava durumu

Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Karadeniz ve Doğu Anadolu (Malatya hariç)ile Kırşehir, Yozgat ve Sivas çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

05.04.2020 10:06 | Son Güncelleme: 05.04.2020 10:06
Yurtta hava durumu
Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara , Ege , Batı Akdeniz , İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Karadeniz ve Doğu Anadolu (Malatya hariç)ile Kırşehir, Yozgat ve Sivas çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale ve İstanbul 'un Avrupa Yakası ile Balıkesir'in kuzey kesimlerinde kuvvetli, Güney ve İç Ege'de yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı iç ve doğu kesimlerde 2 ila 5 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. RÜZGAR, genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz'de güney ve güneydoğu yönlerden, Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-90 km/saat) şeklinde esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı 16

İstanbul: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı, Avrupa Yakası'nda yer yer kuvvetli 11

İzmir: Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19

Adana: Parçalı bulutlu 25

Antalya: Çok bulutlu ve hafif sağanak yağışlı 22

Samsun: Parçalı, çok bulutlu ve sağanak yağışlı 11

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı 13

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu 12

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 17 - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: İstanbul, Akdeniz, Marmara, Ege, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Yurtta hava durumu - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Konya’daki şirket, Erdoğan’ın ’Kesinti yapılmasın’ çağrısına rağmen abonesinin elektriğini kesti Haberler
Konya'daki şirket, Erdoğan'ın "Kesinti yapılmasın" çağrısına rağmen abonesinin elektriğini kesti
Koronadan sonra bir tehlike daha! 8 ilimizde süne istilası başladı Haberler
Koronadan sonra bir tehlike daha! 8 ilimizde süne istilası başladı
Ölümcül virüsle mücadele eden doktorların yaptığı penguen dansı, izlenme rekorları kırdı Haberler
Ölümcül virüsle mücadele eden doktorların yaptığı penguen dansı, izlenme rekorları kırdı
Vatandaşın cebini rahatlatacak karar! 93 ilaç geri ödeme listesinde Haberler
Vatandaşın cebini rahatlatacak karar! 93 ilaç geri ödeme listesinde
Bakan Koca: Temas içindekileri izole etmezsek, salgını kontrol edemeyiz Haberler
Bakan Koca: Temas içindekileri izole etmezsek, salgını kontrol edemeyiz
Başbakan, koronavirüs kurallarını ihlal edenlere ’aptal’ dedi Haberler
Başbakan, koronavirüs kurallarını ihlal edenlere "aptal" dedi
Koronavirüsün iki yeni belirtisi daha ortaya çıktı Haberler
Koronavirüsün iki yeni belirtisi daha ortaya çıktı
Koronavirüsü yenen Türk doktor, yaşadıklarını anlattı: Nezle gibi başladı Haberler
Koronavirüsü yenen Türk doktor, yaşadıklarını anlattı: Nezle gibi başladı

Son Dakika Güncel Haberleri

12:06: İskenderun tarihinin en sakin günlerini yaşıyor - Haber 12:06: Samsun'da "evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor - Haber 12:05: DİYARBAKIR Belediye toplu taşıma araçlarında maske dağıttı - Haber 12:04: Antalya'da otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı - Haber 12:03: Otomobil 250 metrelik uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı - Haber 11:50: Konya'daki şirket, Erdoğan'ın "Kesinti yapılmasın" çağrısına rağmen abonesinin elektriğini kesti - Haber 10:48: Koronavirüsten sonra bir tehlike daha! 8 ilimizdeki fındık bahçelerinde süne istilası başladı - Haber 10:36: Son Dakika: 4'ü kanser ve epilepsi, 3'ü parkinson olmak üzere 93 ilaç geri ödeme listesine alındı - Haber 10:22: Son dakika: Sağlık Bakanı Koca: Bu dönemde temas içindekileri izole edemezsek, salgını kontrol altına alma şansımız olmaz - Haber 10:15: Ölümcül virüsle mücadele eden doktorların yaptığı penguen dansı, izlenme rekorları kırdı - Haber 09:49: Yasağa uymayarak yürüyüşe çıkan genç kızın röportajı pahalıya patladı: 3 bin lira ceza - Haberler 08:10: Ünlü iş adamı 276 kişiye virüs bulaştırdı, 5 kişi yaşamını yitirdi - Haber