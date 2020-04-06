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Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre yurtta hava durumu şöyle. Yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Eskişehir, Sinop, Samsun, Amasya, Çorum ve Kırşehir...

06.04.2020 09:00 | Son Güncelleme: 06.04.2020 09:00
Yurtta hava durumu
Yapılan son değerlendirmelere göre yurtta hava durumu şöyle. Yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara , Ege , Akdeniz , İç Anadolu'nun güneyi, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Eskişehir, Sinop, Samsun , Amasya, Çorum ve Kırşehir çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Güney ve İç Ege'de yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre,hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak, mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın, genellikle kuzeyli yönlerden, Akdeniz'de güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-90 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 12
İstanbul: Çok bulutlu ve öğle saatlerine kadar sağanak yağışlı 11
İzmir: Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18
Adana: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı 21
Antalya: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı 19
Samsun: Parçalı çok bulutlu ve hafif sağanak yağışlı 11
Trabzon: Parçalı çok bulutlu ve hafif sağanak yağışlı 11
Erzurum: Parçalı çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı 10
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 20

Kaynak: İHA

Etiketler: Akdeniz, Marmara, Samsun, Ege, Güncel
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