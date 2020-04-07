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Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun doğusu, Çanakkale'nin ve Balıkesir'in güney kesimleri, Manisa, Uşak, Denizli, Adana ve Osmaniye çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

07.04.2020 08:54 | Son Güncelleme: 07.04.2020 08:54
Yurtta hava durumu
Yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege, Akdeniz 'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun doğusu, Çanakkale 'nin ve Balıkesir'in güney kesimleri, Manisa, Uşak, Denizli, Adana ve Osmaniye çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-90 km/saat), Batı Karadeniz'de zaman zaman fırtına şeklinde (50-70 Km/saat), İç Anadolu ile Orta Karadeniz'de kuvvetlice esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 13

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 11

İzmir: Çok bulutlu ve akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı 16

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı 21

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri hafif sağanak yağışlı 20

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 12

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 11

Erzurum: Parçalı çok bulutlu 11

Diyarbakır: Parçalı çok bulutlu 20 - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Ege Akdeniz, Çanakkale, Akdeniz, Adana, Güncel
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