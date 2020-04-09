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Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Anadolu (Ardahan hariç), Güneydoğu Anadolu ile Muğla, Kırşehir çevreleri ile Afyonkarahisar ve Denizli'nin doğu ilçelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

09.04.2020 08:50 | Son Güncelleme: 09.04.2020 08:50
Yurtta hava durumu
Akdeniz , İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Anadolu (Ardahan hariç), Güneydoğu Anadolu ile Muğla, Kırşehir çevreleri ile Afyonkarahisar ve Denizli'nin doğu ilçelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzeyli yönlerden, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu 16
İstanbul: Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu 12
İzmir: Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu 19
Adana: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 13
Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 12
Erzurum: Parçalı bulutlu, öğleden sonra hafif sağanak yağışlı 11
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu, Akdeniz, Güncel
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